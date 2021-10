Les perturbations rencontrées par Facebook partout dans le monde ont coûté à son fondateur plus de six milliards de dollars. Sa fortune ayant enregistré un recul d’environ 5%, Zuckerberg a perdu une place dans le classement des personnes les plus riches, selon les calculs de Forbes Real-Time.Source : https://fr.sputniknews.com/20211004/mark-zuckerber...