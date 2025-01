Maroc-Afrique-Medias : La MAP a signé des accords de coopération avec plusieurs agences de presse dont l’APS APS– Neuf accords bilatéraux de coopération et de partenariat ont été signés, à Salé (Maroc), entre des agences membres de la Fédération Atlantique des Agences de Presse Africaines (FAAPA), rapporte l’Agence marocaine de presse (MAP). Ces accords ont été paraphés à l’occasion de la 8ème Assemblée générale de la Fédération.

Ainsi, l’Agence Maghreb Arabe Presse (MAP) a signé huit accords de coopération avec, respectivement, l’Agence d’information du Burkina (AIB), l’Agence gabonaise de presse (AGP), l’Agence ghanéenne de presse (GNA), l’Agence libérienne de presse (LINA), l’Agence malienne de presse et de publicité (AMAP), l’Agence de presse de Sao Tomé-et-Principe (STP-Press), l’Agence de presse sénégalaise (APS) et l’Agence sierra-léonaise de presse (SLENA).



Ces accords visent, entre autres, à « donner un nouvel élan à la coopération entre la MAP et les huit agences signataires et à consolider leurs relations professionnelles, à travers notamment l’échange d’expériences, d’expertises, de formations, de visites et de services rédactionnels (bulletins d’information, photos, audio, vidéo et infographie) », selon la même source.



La 8e Assemblée générale de la FAAPA a pris fin, vendredi. Elle était placée sous le thème “Les agences de presse africaines, levier de promotion de la souveraineté sanitaire du continent”.



