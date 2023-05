Maroc : Baisse de 6,47% du résultat net de la société Microdata en 2022.

Ce résultat est en effet passé de 45,561 millions de dirhams (MMAD) en 2021 à 42,613MMAD en 2022.



De son côté, le chiffre d’affaires s’est rehaussé de 131,215 MMAD à 694,841 MMAD contre 563,626 MMAD en 2021.



Les achats revendus de marchandises ont été augmenté de 96,333 MMAD, passant de 437,527 MMAD en 2021 à 533,860 MMAD en 2022. De même, les achats consommés de matières et fournitures se sont rehaussés de 434 567 dirhams à 1,327 MMAD CONTRE 892,803 dirhams.



Dans leur ensemble, les charges d’exploitation ont augmenté de 21,24%, se situant à 592,830 MMAD contre 488,948 MMAD un an auparavant.



Concernant le résultat d’exploitation, il connait une augmentation de 35,70% avec une réalisation qui passe de 76,733 MMAD en 2021 à 104,130 MMAD en 2022.





