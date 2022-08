Maroc: Entre maltraitance, persécution et racisme, le quotidien des sénégalais avec la police Rédigé par leral.net le Mercredi 31 Août 2022 à 17:55 | | 0 commentaire(s)| Depuis des jours au Maroc, plus précisément à Layoune, à la frontière entre l'Espagne et le Maroc, la police marocaine pénètre dans les domiciles des Africains sans mandat ni autorisation pour faire sortir ceux qui ne sont pas en règle. Nombreux sont ceux qui se sont réfugiés chez Mama Africa, mais cela n'a pas empêché la police de faire arrêter beaucoup de migrants.



