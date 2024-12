Maroc : Hausse de 2,4% du chiffre d’affaires de la société Cartier Saada au deuxième trimestre 2024/2025.

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Décembre 2024 à 12:34 | | 0 commentaire(s)|

Le chiffre d’affaires en question s’est situé à 72 millions de dirhams (MDH) du premier juillet au 30 septembre 2024 contre 70,217 MDH du premier juillet au 30 septembre 2023/2024. << En cumul depuis le début de l’exercice le chiffre d’affaires s’établit à133 MDH, soit une progression notable de +15,7 % portée par une augmentation du chiffre d’affaires export de +19,2 %>>, a laissé entendre la direction de Cartier Saada.



Selon elle, cette progression s’inscrit dans la continuité des efforts commerciaux entrepris afin de développer et diversifier les débouchés à l’export en termes de marchés mais aussi en termes de gamme de produits. <<L’export représente plus de 98 % sur l’ensemble de l’exercice comptable>> a-t-elle ajouté.



Selon toujours les responsables de CARTIER SAADA, ils ont investi durant ce deuxième trimestre, une enveloppe de 0.8 MDH, portant essentiellement porté sur des remplacements d’équipements obsolètes dans le cadre de l’amélioration continue de l’outil industriel et de sa performance globale.

Oumar Nourou





Source : Le chiffre d’affaires de la société Cartier Saada qui commercialise des conserves de fruits et légumes a connu une hausse de 2,4% au deuxième trimestre 2024/2025 par rapport au deuxième trimestre 2023/2024, selon les indicateurs d’activité pour deuxième trimestre établi par la direction de cette entreprise pour son exercice social 2024/2025.Source : https://www.lejecos.com/Maroc-Hausse-de-24-du-chif...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook