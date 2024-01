Maroc : La société TotalEnergies Marketing Maroc prévoit une baisse significative de 70% de ses résultats social et consolidé en 2023.

Selon les responsables cette entreprise, TotalEnergies Marketing Maroc, société cotée à la Bourse des Valeurs de Casablanca, a tenu à informer par la présente communication, dans la continuité du communiqué de presse publié le 27 novembre 2023 relatif à la procédure du Conseil de la Concurrence concernant le marché de la distribution d’hydrocarbures au Maroc, <<qu’elle a clôturé le volet financier de ce dossier et que l’impact de l’accord conclu avec le Conseil de la Concurrence sera imputé intégralement sur l’exercice 2023.>>





Le 23 novembre 2023, le Conseil de la Concurrence du Maroc avait sorti un communiqué de presse ayant trait à l’aboutissement d’accords avec les sociétés concernées et leur association professionnelle. Dans ce communique, il était spécifié que ces accords portent sur le paiement, à titre de règlement transactionnel, d’un montant global de 1 840 410 426 de dirhams pour l’ensemble des sociétés concernées et leur organisation professionnelle, ainsi que la souscription d’un ensemble d’engagements comportementaux auxquels ces sociétés ainsi que leur organisation professionnelle ont souscrit afin d’améliorer le fonctionnement concurrentiel du marché des hydrocarbures à l’avenir, de prévenir les risques d’atteinte à la concurrence au bénéfice des consommateurs .



Dans son communiqué de presse du 27 novembre 2023, TotalEnergies Marketing Maroc soutenait que conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi n°44-12 relative à l’appel public à l’épargne et aux informations exigées des personnes morales et organismes faisant appel public à l’épargne, elle a décidé de bénéficier de cet accord conclu avec le Conseil de la Concurrence pour éviter une longue procédure contentieuse.



<<TotalEnergies Marketing Maroc réaffirme son engagement à respecter les règles du droit de la concurrence, conformément à son Code de conduite, et reste pleinement mobilisée pour répondre aux besoins de ses clients et maintenir sa position de leader en matière de qualité de service>> a laissé entendre la direction de cette entreprise. Elle ajoute que grâce à sa solidité financière, l’entreprise demeure par ailleurs confiante, malgré une année 2023 difficile, dans sa capacité à délivrer les performances attendues par les investisseurs dans les années à venir.



