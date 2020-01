Accueil Envoyer Partager sur facebook Maroc: Une femme de ménage et son complice condamnés à 15 ans de prison pour avoir volé des montres au roi Mohamed VI Rédigé par Mamadou Mangane le 28 Janvier 2020 à 14:02 Cette femme, qui travaillait dans l’un des palais du roi, était jugée pour avoir volé 36 montres de luxe

Un tribunal de Rabat a condamné dans la nuit de vendredi à samedi quinze personnes à des peines de prison ferme pour avoir participé au vol de plusieurs montres appartenant au roi du Maroc. Le suspect principal, une femme de ménage de 46 ans qui travaillait dans un des palais de Mohammed VI, a écopé de 15 ans de prison, a déclaré son avocat. Son complice a été condamné à la même peine.

Au total, la femme de ménage était accusée d’avoir dérobé 36 montres de luxe. Elle les faisait fondre pour revendre la matière première à des boutiques spécialisées dans le commerce de l’or, avant de commencer à les vendre en l’état.



L’une des personnalités les plus riches au monde



Les quatorze autres condamnés, tous des hommes, sont des détaillants d’or et des intermédiaires. Tous ont écopé au minimum de quatre ans de prison. Arrêtés dès fin 2019, ils étaient jugés pour « vol qualifié » et « constitution d’une bande criminelle ». Devant le juge, ils ont affirmé ne pas connaître l’origine des montres.



Le roi Mohammed VI a été classé en 2014 par le magazine Forbes parmi les personnalités les plus riches du monde. Sa fortune était alors estimée à plus de 2,5 milliards de dollars (environ 2,26 millions d’euros). Le monarque âgé de 56 ans possède notamment une grande collection de voitures de luxe, des toiles de grande valeur et des yachts.











