Maroc : Une journaliste condamnée à 1 an de prison ferme pour "relations sexuelles hors mariage" et "avortement illégal"

Rédigé par Ousseynou Wade le 1 Octobre 2019 à 11:59

La journaliste marocaine Hajar Raissouni, 28 ans, a été condamnée lundi à un an de prison ferme pour "avortement illégal" et "relations sexuelles hors mariage" par le tribunal de Rabat, une affaire qui a suscité l'indignation dans le royaume et à l'étranger.