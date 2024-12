Maroc : Wafa Assurance Groupe annonce une baisse de 10% de son chiffre d’affaires consolidé au 3eme trimestre 2024.

Les indicateurs consolides du groupe situent ce chiffre d’affaires à 2 809 millions de dirhams (MDH) contre 3 119 MDH au 3eme trimestre 2023. Justifiant ce repli du chiffre d’affaires, la direction de Wafa Assurance Groupe estime qu’il a été enregistré des primes uniques non-récurrentes sur l’activité Epargne. <<Cette baisse ponctuelle a été atténuée par la performance des activités Non-Vie et Prévoyance au Maroc et à l’international>>, souligne-t-elle.



Celle-ci signale par ailleurs, s’agissant des provisions techniques du groupe qu’elles se sont élevées à 51,8 milliards de dirhams au 30 septembre 2024, en hausse de 9,3% et les placements à 59,4 milliards de dirhams à la même date, en hausse de 12,4%.

Oumar Nourou