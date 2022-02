Martyn Ford, l’homme le plus effrayant du monde, veut défier The Rock ! Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Février 2022 à 14:20 | | 0 commentaire(s)| Martyn Ford, l’homme le plus effrayant au monde, vise actuellement un combat de boxe époustouflant contre la légende de la WWE Dwayne « The Rock ».

Martyn Ford, l’homme le plus effrayant au monde, veut absolument combattre la légende et acteur de la WWE Dwayne « The Rock » Johnson. Directement après son prochain combat contre « Iranian Hulk ».



En effet, le 2 avril prochain, Ford affrontera l’Iranien Hulk à l’O2 Arena de Londres dans ce qui sera très certainement l’un des matchs de boxe les plus extraordinaires et uniques de l’histoire du sport.



Le joueur de 39 ans, qui mesure plus de 2 mètres et 130 kg, envisage déjà un combat lucratif contre la légende The Rock après son rendez-vous avec Gharibi. S’adressant au magazine « Muscle and Health« , il a affirmé qu’il adorerait défier The Rock dans un combat. « Nous ferions fortune ».

