Massacre au Nigeria : 11 morts dans une attaque jihadiste à Lakurawa Rédigé par leral.net le Mardi 11 Mars 2025 à 13:03

Au Nigeria, une attaque du groupe jihadiste Lakurawa a causé la mort d'au moins 11 personnes dans le nord-ouest du pays, d'après la police locale. Les assaillants ont pris d'assaut sept villages du district d'Arewa, dans l'État de Kebbi, près de la frontière avec le Niger, en représailles à la récente mort de l'un de leurs chefs. Nafiu Abubakar, porte-parole de la police de l'État, a déclaré que « les terroristes de Lakurawa ont tué 11 personnes et blessé deux autres ». Les villages attaqués ont également été incendiés, aggravant la situation des habitants. Cette information a été relayée par Sud Quotidien, citant un communiqué officiel de la police. Depuis plusieurs années, le nord-ouest et le centre du Nigeria sont la cible de groupes criminels qui s'attaquent aux villages à travers des raids, enlèvements, pillages et incendies. La présence du groupe Lakurawa dans cette région n'a fait qu'intensifier ces violences. Ce groupe jihadiste, originaire de pays voisins comme le Mali, le Niger et le Burkina Faso, a établi sa base dans la forêt de Tsauni, dans l'État de Kebbi, d'où il lance ses attaques. La police a également rapporté que, jeudi dernier, les forces de sécurité avaient éliminé un chef important de Lakurawa, juste après l'attaque de deux villages voisins ayant fait six victimes civiles. L'attaque de dimanche semble être une réponse à cette opération. Abubakar a précisé que « cette attaque était probablement une vengeance pour la mort de leur commandant ». En plus des attaques contre les communautés locales, le groupe Lakurawa pratique un prosélytisme agressif, imposant une interprétation stricte de la charia, incitant les villages à se rebeller contre les autorités laïques et recrutant des jeunes pour renforcer ses rangs. Grâce à des sources comme Sud Quotidien, on peut mieux saisir l'ampleur et la complexité de cette menace jihadiste au Nigeria.



Source : Source : https://atlanticactu.com/massacre-au-nigeria-11-mo...

