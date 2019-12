Massages: Ses bienfaits relaxants et pourquoi se faire masser ? Le massage est l’un des meilleurs moyens que nous avons à notre disposition pour se détendre, se relaxer et relâcher toutes nos tensions physiques et psychiques.





Rédigé par leral.net le Lundi 2 Décembre 2019 à 14:05 | | 0 commentaire(s)|

Dans un monde où nous dormons en moyenne ⅓ de notre journée, où nous travaillons un autre ⅓ et le tiers restant est occupé par des obligations familiales ou personnelles comme faire les courses, s’occuper des enfants, préparer à manger, sortir les poubelles, envoyer les derniers courriers et mails, etc…



Nous arrivons à un point où nous n’avons même plus une seconde pour nous-même et le niveau de stress est devenu oppressant pour de nombreuses personnes. C’est pourquoi, il est important de prendre du temps pour vous parce que personne ne le fera à votre place.



Cela ne veut pas dire être égoïste mais simplement de prendre du temps pour vous remplir d’énergie. Si vous êtes vidés d’énergie et soumis au stress en permanence, vous ne pourrez pas rendre service aux autres parce que vous même, vous n'êtes pas bien.



C’est pourquoi, j’aimerai vous partager dans cet article, les bienfaits du massage pour détendre son corps physique et libérer les noeuds émotionnels que vous aurez pu créé en période de stress ou d’activité physique.



Se nourrir de toucher est quelque chose que nous avons oublié en Occident avec l’essor des grandes religions qui voyaient d'un mauvais oeil le contact physique. Mais il est important de savoir que le massage est pratiqué depuis des millénaires en Orient.

Considéré comme l’un des meilleurs outils de bien-être qui existe, le massage procure des bienfaits à quiconque qui s'octroie le droit d'en faire. Si vous hésitez encore à faire un massage de temps en temps, voici une liste non exhaustive des bienfaits que l’on peut attribuer aux massages.



Les bienfaits des massages



Ocytocine, l’hormone du plaisir



Pratiquer un auto-massage permet de sécréter de l’ocytocine en l’espace de quelques secondes de contact physique. L’ocytocine est un neurotransmetteur qui agit sur notre cerveau limbique, centre de nos émotions.



Ce neurotransmetteur favorise le sentiment de satisfaction et de plaisir, ce qui nous permet de vivre plus sereinement en réduisant au passage anxiété et stress.



Une meilleure circulation sanguine et lymphatique



Toucher sa peau avec douceur dans le but d’apporter bien-être et détente permet stimuler la circulation sanguine pour nourrir nos cellules avec une meilleure oxygénation.



Idem, le fait de bouger ses membres et son corps pendant l’auto-massage permet de stimuler notre système lymphatique. Ce réseau remplis de liquide, de ganglions et autres organes spécialisés (amygdales) dans la filtration des toxines, ce qui permet une meilleure élimination des toxines.

Une toxémie faible est un risque réduit de développer une maladie



Favorise un meilleur sommeil



Lorsque nous n’arrivons pas à dormir, il y a deux principales raisons : un excès d’acidité dans l’organisme du à un manque de micronutriments ou une tension nerveuse trop importante pour permettre le sommeil. Cette tension que le corps rencontre est du au stress et l’anxiété que vous pouvez rencontrer à la maison ou à votre travail.



C’est pourquoi, une sécrétion d’ocytocine pour réguler la tension nerveuse est idéale pour favoriser l’endormissement. Commencez par la nuque, le dos, les muscles des bras puis des jambes avec les techniques présentées ci-dessous.



Une meilleure digestion



L’automassage “digestif” que l’on peut pratiquer après les repas pour faciliter le travail de notre sphère digestive en particulier, l’estomac et les intestins. Un moyen efficace d’apaiser la paroi abdominale et d’éliminer les tensions.



Tout le monde a du se rendre compte que lorsque le transit est perturbé, cela ne sert à rien de forcer le transit mais plutôt de privilégier le calme et la relaxation ce qui permet de détendre les muscles et rétablir le transit. Avec les paumes de vos mains sur le ventre, vous pouvez un massage circulaire tout en douceur et en continu pour un meilleur transit.

Une meilleure posture corporelle



Un massage est un bon outil pour améliorer votre posture en soulageant vos articulations : genoux, coudes, poignets, … En effet, vous allez détendre vos muscles et faire un bien fou à vos articulations. Idéal pour adopter une posture corporelle plus redressé et moins courbée sur soi-même.



Améliorer l’élasticité de la peau



Avec le poids des années, notre peau perds de sa fermeté parce que l’élastine et le collagène sont moins denses, c’est ce qui fait que la peau se ratatine. De plus, la peau perds ses corps gras avec le temps et à moins d’augmenter la ratio de graisses dans notre alimentation, notre peau se dessèche, les démangeaisons et rougeurs apparaissent.



Idem pour les cheveux qui deviennent blancs et finissent par tomber par manque de corps gras de bonne qualité dans l’organisme. Les huiles utilisées pendant les massages pénètrent la peau et s’infiltrent d’autant plus facilement et en profondeur que la qualité du massage est assurée.



Les massages : quelles possibilités s’offrent à vous ?



Les massages avec son conjoint/sa conjointe

Si vous avez un conjoint, une conjointe, un ami ou une amie proche avec qui vous pouvez échanger des massages, alors n’hésitez pas à en faire, cela sera un très bon moment que vous passerez ensemble améliorant :



- votre bien-être personnel,



- l’écoute de l’autre,



- votre relation.



Utilisez un flacon d’huile de massage, sinon prenez un peu d’huile d’olive biologique ou de l’huile d’amande douce.



Même si vous n’avez aucune formation, ni aucune expérience en la matière, laissez vous guider par votre intuition et ayez surtout à l’esprit votre intention de faire du bien à l’autre.



Quoi de mieux après une journée de travail peut-être bien chargée que d’échanger quelques massages pour se détendre. Idéal pour passer une bonne soirée et s’accorder du temps pour soi.

Pour créer un environnement propice à la détente, vous pouvez également :



- Mettre un fond de musique douce,



- Allumez un bâton d’encens,



- Allumez quelques bougies parfumées



Vous pouvez essuyez l’huile avec du papier à la fin et pour terminer le tout en beauté, rien de mieux qu’un bon bain bien chaud pour une relaxation encore plus grande.



Il n'y a aucun limite à pratiquer ce type de massage, c'est gratuit, c'est à la maison, c'est donnant-donnant, tout le monde y trouve son compte.





Les massages "professionnels"



Les séances de massages réalisées par un professionnel peuvent être onéreuses, c’est pourquoi tout le monde ne peut pas toujours se le permettre.



La fréquence est flexible en fonction des besoins et des moyens de chacun mais si vous arrivez à vous accorder 2 massages dans l’année, c’est déjà bien. 1 massage tous les 6 mois est quelque chose de tout à fait envisageable.

N’hésitez pas à offrir ce type de cadeau à vos collègues et amis en particulier si vous savez qu’ils sont stressé et qu’une séance ne peut que leur faire du bien.



L’automassage ou l’art de se masser soi-même.



Si vous êtes célibataire ou que vous n'avez aucun moyen de faire un massage avec autrui, alors l'automassage est idéal pour vous. Vous-même êtes le meilleure thérapeute pour votre corps. C'est votre corps, vous aurez le ressenti direct sur ce que vous êtes, c'est un très bon moyen pour apprendre quelle zone vous appréciez de masser.



L’automassage peut se pratiquer où que vous soyez et quand vous voulez. Que vous soyez chez vous, dans un train, un avion, dans la rue, vous pouvez toujours utiliser le bout de vos doigts pour vous masser les oreilles, les mains ou les pieds.



En massant régulièrement ces zones de corps, vous pouvez stimuler l’ensemble du système immunitaire pour le maintenir à un bon niveau de fonctionnement. En effet, vous avez accès à la totalité des parties de votre corps à partir de vos oreilles, de vos pieds et de vos mains.



Vous pouvez stimuler chacune des parties de votre corps à partir de ces zones. L’automassage s’est tellement développé ces derniers temps que l’on est capable maintenant de pouvoir masser la quasi-majorité des parties de son corps en pratiquant certains exercices à l’aide de matériel comme par exemple : les balles, les bâtons, les rouleaux, etc …

Les différents types de massages traditionnels



Le massage est une discipline millénaire qui s’est développée avec le temps. En effet, chaque type de massage apporte des bienfaits particuliers, certains sont plus énergétiques et d’autres plus relaxants.



Leur différence réside dans les techniques et les parties du corps qui sont sollicités et la position dans laquelle vous devez vous tenir (assis ou allongé, habillé ou dénudé).



Le massage californien Se relaxer et dénouer les tensions. C’est le massage le plus répandu et le plus pratiqué dans le monde. Idéal pour traiter et prévenir les troubles chroniques, les douleurs musculaires, les douleurs articulaires et les personnes qui stresse en continu.



La réflexologie Prévient l’anxiété et le stress. Véritable thérapie pour aider à l’élimination des toxines et permet de soulager de nombreuses parties du corps. Il vise particulièrement les zones où il y a le plus de points réflexes sur le corps en particulier les pieds, les mains ou les oreilles.



Le massage ayurvédique Originaire d’Inde de la région de l’Ayurveda. Il consiste à stimuler les 7 chakras en utilisant de l’huile chaude. Le masseur presse certains points dits ayurvédiques pour rétablir l’équilibre corporel. Idéal pour les personnes facilement soumises au stress.

Le massage amma : Reconnu pour sa durée particulièrement courte (15 minutes). Alliage de pratiques médicales traditionnelles Chinoise et Japonaise, il procure énergie, sérénité en massant particulièrement les articulations et les muscles. Idéal pour les pudiques parce que nous ne sommes pas obligé de se déshabiller. Idéal également pour se détendre rapidement.



Le massage shiatsu Shiatsu veut dire “pression du doigt”. Ce massage consiste à masser des parties spécifiques du corps avec des pressions du doigt. Il permet de rééquilibrer la circulation de l’énergie dans le corps. C’est un massage qui se finit rapidement et que l’on peut pratiquer habillé. Si vous êtes sujet à de la fatigue, des insomnies ou êtres stressé régulièrement, ce massage peut être bien pour vous.



Le massage thaïlandais Le massage thaï est particulièrement reconnu pour réduire fortement la fatigue. Avec beaucoup d’huile de massage, il se fait en plusieurs mouvements aussi rythmés que rapides permettant de libérer les émotions désagréables en retrouvant son équilibre corporel.



Les massages sont un bon moyen d'augmenter son état de bien-être au quotidien en participant à la gestion de son stress. Le stress est l'ennemi numéro 1 de nos sociétés modernes. C'est pourquoi, il est important de s'armer pour le prévenir. Il y a également des exercices de gestion émotionnelle et un travail à faire sur son état d'esprit pour améliorer la qualité de ses pensées pour prévenir le stress.



Et vous, depuis combien de temps avez-vous fait votre dernier massage ? Quel type de massage préférez-vous ?











Source : santebienetreglobal.com

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos