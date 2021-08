Massalikoul Jinaan : Plusieurs fidèles réunis pour la journée de Qaca'id. Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Août 2021 à 00:34 | | 0 commentaire(s)|

Des bâches ont été érigées pour accueillir les disciples venus répondre à l’appel de Serigne Mountakha Mbacké, qui a recommandé une journée de prières, de récital de Coran et de Qaca'id.



Assis sur des tapis ou des nattes dans l'enceinte de la grande mosquée, ils ont récité par petits groupes des versets du Coran et des Qaca'id, poèmes écrits par Cheikh Ahmadou Bamba.



Des disciples de toutes les générations sont restés très attachés à cette célébration aussi pour éloigner le Sénégal du danger qui le guette, notamment la pandémie du coronavirus.



Ceux qui n’ont pu se rendre à Touba ont toutefois pris le soin de porter un masque pour le respect des gestes barrières, dans l’enceinte de la mosquée Massalikoul Jinaan.



