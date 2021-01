Massamba Cissé (entraîneur AS Pikine) : « On ne va pas cracher sur le match nul » Rédigé par leral.net le Dimanche 31 Janvier 2021 à 01:02 | | 0 commentaire(s)|

Pour l'entraîneur de l'AS Pikine, pas question de faire la fine boucle après le match nul concédé ce samedi contre Dakar Sacré-Cœur lors de la 5ème journée de Ligue 1.

En zone mixte, Massamba Cissé a confié au micro de Dakaractu que ce point pris à l'extérieur est extrêmement important avant de se rendre sur le terrain du Casa sports. " On ne va pas cracher sur le match nul ", a-t-il souligné.

Ce qui n'a pas empêché le coach Pikinois de déplorer le manque de réalisme de ces attaquants qui auraient dû tuer le match selon lui...

