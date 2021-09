Masse Salariale: Une hausse de 30,59 milliards F CFA notée Les finances publiques croulent de plus en plus sous le poids de la masse salariale de l’Etat, en hausse constante. Au second semestre de l’année, une augmentation de 30,59 milliards de francs CFA a été notée sur la masse salariale.

«Les dépenses de personnel exécutées au 30 juin 2021, s’élèvent à hauteur de 440,22 milliards F CFA, soit 48,6 % des crédits ouverts par la loi de finances», renseigne le ministère des Finances repris par nos confrères d’Igfm. En moyenne, «2,7 millions de francs ont été dépensés pour chaque employé, durant les 6 mois. Soit 464 000 F CFA par mois».



Une augmentation de 7,5 %, comparée à la même période en 2020. Soit une augmentation de 30,59 milliards de francs CFA.



D’après l’argentier de l’Etat, cette hausse s’explique naturellement par l’augmentation des effectifs de la Fonction publique qui sont passés de 150 688 à 158 074 agents. Mais aussi aux indemnités forfaitaires accordées à certains agents et de la mise en œuvre des engagements de l’Etat vis-à-vis des organisations syndicales, notamment le G7 dont l’incidence est évaluée à 41,2 milliards de francs CFA, indique Igfm.



Une situation qui ira crescendo avec les nouveaux recrutements à la police (3 000 agents), à la gendarmerie (3 000 agents) et dans le secteur de l’éducation, avec le recrutement de 5 000 enseignants.

