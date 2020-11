Master KG bat Burna Boy et Rema pour gagner MTV EMA « Best African Act » Rédigé par leral.net le Lundi 9 Novembre 2020 à 16:04 | | 0 commentaire(s)|

Master KG a battu les stars de la musique nigériane Burna Boy et Rema pour remporter le prix tant convoité, dans la catégorie « Beat African Act ». Le mois dernier, les organisateurs de MTV EMA ont annoncé la liste officielle des nominés. Deux stars de la musique nigériane, Burna Boy et Mavin Records Rema, figuraient sur la liste. Le single à succès Jerusalema avec Nomcebo Zikode a emmené la star du Limpopo Master KG au-delà des frontières de l’Afrique du Sud. Comme un antidote, il a guéri des cœurs et donné plein d’espoir au monde, qui a connu une année 2020 très difficile, en raison de la pandémie du Covid-19. Depuis, la fameuse chanson glane des trophées. Après des semaines de vote, Master KG est sorti vainqueur dans la catégorie « Best African Act ». Il est surtout connu pour sa chanson à succès mondial de 2019 « Jerusalema » produit avec Nomcebo Zikode. Le clip vidéo sur YouTube compte actuellement plus de 200 millions de vues. Une version remix de la chanson a été réalisée avec la star d’Afrofusion Burna Boy. Master KG rend les Sud-Africains fiers de sa première grande victoire internationale. L’événement de remise des prix a eu lieu ce dimanche soir, 8 novembre 2020. D’autres stars d’Afrique du Sud se sont tournées vers les médias sociaux pour le féliciter pour la grande victoire. « Félicitations, vous le méritez pleinement !! Je suis si heureuse et fière !!! », a écrit Nomcebo Zikode. De nombreux fans se sont également réjouit de cette victoire de Jerusalema et se sont précipités dans la section commentaire de Master KG. « Même le monde entier en face, vous gagnerez. Il n’y a pas de chanson au monde plus populaire que Jerusalema. Et les gens l’aiment partout », a posté un fan. « Jerusalema est la chanson africaine la plus dansée au monde ! Félicitations Master KG », a écrit un autre.



Source : Source : http://www.senemedia.com/annonce-32140-master-kg-b...

