Matam et Ziguinchor : 20 milliards FCfa pour sortir 22 000 ménages des ténèbres Rédigé par leral.net le Samedi 5 Novembre 2022 à 15:00

Électrification rurale, 20 milliards FCfa pour faire sortir 22 000 ménages de la pénombre. C'est le coût du projet signé entre le ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération et l'Agence française de développement, ce matin. Les zones du nord Matam et du Sud Ziguinchor sont les principales bénéficiaires du projet.





