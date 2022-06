Matar Ba : "Si tout le monde fait comme Sadio Mané, le Sénégal ira de l'avant"

Le Sénégal a remporte la coupe d'Afrique des nations cette année pour la première. Cette coupe fait en ce moment le tour du Sénégal. Hier, elle était, à Bambaly, village de Sadio Mané situé dans le département de Sédhiou. Sadio Mané, en compagnie d'une forte délégation composée d'autorités administratives, locales, politiques et sportives, a foulé ensemble la terre de son village natal pour présenter le trophée à tous ses fans de la région. Une très grande occasion pour le ministre des sports, Mactar Ba, de revenir sur les qualités humaines de l'enfant chéri de Bambaly en le qualifiant d'or national. Toujours dans sa forte estime de Mané : "C'est un modèle, un jeune armé d'abnégation et de patriotisme. Pour le développement de notre pays, nous avons Sadio Mané comme un exemple palpable à imiter. Il est patriote, courageux et armé d'abnégation", dit-il. REGARDEZ