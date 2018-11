Matar Ba, ministre des Sports: « Pas de zone d’ombre entre l’Etat et la FSF »

Le ministre des Sports, Matar Bâ, a démenti mardi l’existence d’une quelconque zone d’ombre entre l’Etat et la Fédération sénégalaise de football (FSF).



S’exprimant lors de la cérémonie de remise du drapeau national à l’équipe nationale de beach soccer, il a assuré que les pouvoirs publics travaillent avec l’instance dirigeante du football « en toute intelligence » et dans le respect des textes « pour l’intérêt du football sénégalais ».



Concernant le management, le ministre des Sports estime qu’»il faut aller au-delà des textes, en ayant en ligne de mire [leur] application stricte ». « On peut améliorer nos conditions de travail, de confiance […] et c’est ce qu’on est en train de faire avec la fédération de football », a-t-il souligné.



Au sujet du sélectionneur national Aliou Cissé, il a déclaré que ce n’est pas à lui de prolonger son contrat, ce dernier étant « un agent de la fédération », que « l’Etat accompagne » pour « [sa] prise en charge financière […] ».



« Nous sommes en train de travailler sérieusement pour la revalorisation du salaire d’Aliou Cissé, ce qui est tout à fait normal comparé aux entraîneurs de la sous-région », a-t-il cependant indiqué.



Pour le président de la Fédération sénégalaise de football, Me Augustin Senghor, « il est clair dans notre tête que Aliou Cissé doit continuer sa mission ».

« Nous lui avons confié une tâche pour quatre ans et nous sommes satisfaits du travail qu’il est en train de faire », a-t-il notamment dit. « Nous ne pouvons pas valoriser notre entraîneur national sans penser à ses proches collaborateurs […] », a-t-il ajouté.













APS

