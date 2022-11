Match Sénégal-Pays Bas, tourisme, Racine Sy: Farba Ngom crache ses vérités

Mardi 22 Novembre 2022

A en croire, Farba Ngom, le chef de l'Etat a développé le secteur du tourisme. "Ce que le Président Macky Sall a fait depuis son arrivée dans le secteur du tourisme, aucun Président ne l'a jamais fait", a t-il dit avant de faire les éloges de Racine Sy. Revenant sur le match, il a dit: " Quand nous avons proposé de finir tôt les séances plénières pour pouvoir soutenir les Lions, on croyait croyait qu'on avait en face de nous des gens qui aimaient leur pays mais non car ils ont refusé. On va soutenir les lions, nous les députés de BBy nous sommes derrière eux"...