Match retour Sénégal-Egypte: Aliou Cissé réclame 80 mille supporters pour battre les "Pharaons", mardi prochain

Le coach de l’équipe nationale de football du Sénégal, Aliou Cissé veut voir des milliers de supporters sénégalais remplir les gradins du Stade Me Abdoulaye Wade, pour pousser les "Lions" à se qualifier au rendez-vous de Qatar 2022. Le patron des "Lions" réclame 80 mille supporters dans un stade où la capacité est de 50 mille.



« On a besoin de nos supporters, de la même façon que ce peuple sénégalais a envie que cette équipe rayonne, cette équipe se donne à fond, on vous renvoie aussi la pression.



On attend tous les Sénégalais, tous les supporters, cette grosse mobilisation des Egyptiensn on attend pareil pour nos supporters sénégalais, mettons 80 mille supporters, c’est mieux », a dit El Tactico.