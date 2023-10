Matériel informatique remis à la Direction de l'environnement: Baba Dramé magnifie la coopération avec le Procasef

Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Octobre 2023 à 18:45 | | 0 commentaire(s)|

Bénéficiant d'un appui de matériel informatique d'une valeur de 30 millions de FCfa, le Directeur de l'Environnement et des Etablissements Classés (DEEC), Baba Dramé, a magnifié cette activité et félicité le projet Cadastre et Sécurisation Foncière ( PROCASEF) pour cette initiative. Selon lui, cette coopération leur sera d'une grande importance dans le cadre du renforcement de la capacité de la Direction de l'environnement.