Matinal C' Clair : Avec Thialla, Birahim Touré, Mansour Diop et Al Amine, l’actualité dominante de ce 31 juillet 2023 Rédigé par leral.net le Lundi 31 Juillet 2023 à 17:37 | | 0 commentaire(s)| Pour ses fidèles et ceux qui l’ont raté, voici le Matinal C' Clair avec Thialla, Birahim Touré, Mansour Diop et Al Amine de ce 31 juillet 2023. Après la revue de la Une des quotidiens, les faits dominants de l’actualité, avec l’arrestation d'Ousmane Sonko, le leader du Pastef. Mais l’actualité, c’est aussi un round-up des activités socioéconomiques, l’éducation avec la fête de l’excellence à Louga.

Avec l’arrestation d'Ousmane Sonko, de nombreuses questions ont été abordées avec le député Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly, le leader du Mouvement « Nekkal Fi Askan »…





