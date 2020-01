Mauritanie: 5 enfants périssent dans un incendie à Nouakchott

Selon des voisins de la famille cités par Agence de presse africaine (APA), les cinq enfants dormaient ensemble dans la baraque située dans un quartier populaire au nord de Nouakchott lorsque l’incendie s’est déclaré.



Ces témoins ont expliqué que les victimes se sont réveillées tardivement alors que les flammes les encerclaient et les empêchaient de gagner la porte de la baraque déjà en feu.



Aucun moyen de secours de la protection civile n’est intervenu après le déclenchement de l’incendie survenu aux dernières heures de la nuit.



Les voisins de la baraque dévastée ont estimé que les causes du drame seraient un court-circuit électrique, très fréquent dans cette zone où les ménages sont connectés souvent par des câbles enfouis dans le sol et parfois même trainant à la surface.



Une forte onde de choc s’est propagée rapidement parmi les habitants du quartier qui ont accouru pour constater, impuissants, l’ampleur de cette catastrophe humaine qui a l’air de déjà-vu.