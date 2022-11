Max Mbargane cogne Parcelles et encense Siteu: "Wané goul khaadiou limou meune si beuré" Rédigé par leral.net le Dimanche 13 Novembre 2022 à 11:44 | | 0 commentaire(s)| Max Mbargane, connu pour son franc parler et du reste très courtois, est un peu sorti de ses gongs, fustigeant l'attitude de Parcelles qui était juge et partie lors du combat Papa Sow vs Siteu. A l'en croire, la partialité était de mise durant tout le combat, mais notre "objectif était autre. venir, gagner, tout en prenant notre temps", a-t-il dit.



