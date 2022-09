Mbacké / Journée de l'excellence: Plus de 700 élèves primés Rédigé par leral.net le Dimanche 4 Septembre 2022 à 20:30 | | 0 commentaire(s)| Une première à Mbacké. La convention du Baol a organisé une journée de l'excellence pour primer les meilleurs élèves de la région de Diourbel. Pape Fall "Ami boutique", l'initiateur, n'a pas lésiné sur les moyens pour encourager l'éducation dans le " Baol". Plus de 700 lauréats ont été primés. Cette cérémonie, qui a duré pendant plusieurs tours d'horloge, a vu la participation d'éminentes autorités politiques et religieuses.

La région de Diourbel a célébré ce week-end, la première édition de récompense des meilleurs bacheliers de la région de Diourbel. Ainsi, Pape Fall, président national de la Convention du Baol a profité de cette tribune offerte pour évoquer les conséquences de la méconnaissance et de l’absence d’instruction et de savoir des anciens.



L’idéal pour lui, consiste à motiver les meilleurs bacheliers de la région de Diourbel pour un meilleur investissement dans la poursuite de leurs études. Pape Fall est revenu sur le parcours de certains cadres, de sa localité qui font partie aujourd’hhui, des plus grandes réussites du pays. N’empêche, il a exposé la différence entre l’homme et l’animal. D’après lui, l’instruction et la capacité d’analyses en font partie des éléments constitutifs.



Pour primer les meilleurs bacheliers de la région de Diourbel, la Convention du Baol a mobilisé plusieurs personnalités religieuses, politiques et administratives de l’agglomération.



Étaient notamment présents à la cérémonie, Oumar Ndiaye, adjoint au gouverneur, Serigne Mame Mor Mbacké Mourtadha, personne morale de Al Azhar, Serigne Moustapha Mbacké Gaïndé Fatma, Serigne Bassirou Mbacké Khadim Awa Bâ, le maire de Mbacké Gallo Bâ, Serigne Fallou Mbacké, actuel Président du Conseil départemental de Mbacké, Momar Lissa Ndiaye etc… Le parrain de l’événement, Serigne Abdourahmane Mbacké de Darou Khoudoss, était fortement représenté.



Pape Fall, Président de la structure et initiateur de la cérémonie, a ainsi procédé à la remise de récompenses à côté de ses invités non sans manquer d’annoncer la construction d’une maison d’accueil pour malades de 344 chambres.



Cette maison, précisera t-il, servira d’escale aux patients de l’hôpital Ahmadoul Khadim, géographiquement excentré, le temps d’être pris en charge. L’homme d’affaires s’engagera avant de terminer, à mettre sur la table une enveloppe de 100 millions de francs pour les besoins de la préparation de l’édition 2023 de l’événement.



Accueil Envoyer à un ami Partager