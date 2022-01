Mbacké: Le maire sortant estime que la localité sera la grande gagnante du scrutin

Le Maire de Mbacké, Abdou Mbacké Ndao a voté à l'école Maternelle Mame Diarra Bousso. A l'occasion, il appelle au calme et considère que, quelque soit l'issue du scrutin, c'est Mbacké qui gagne. "On appelle tout le monde à la retenue. Que le meilleur gagne. Je fais fi de toutes les provocations et prie Dieu de rempiler", sollicite-t-il.