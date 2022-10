Mbacké: Un homme de 48 ans retrouvé mort dans sa chambre

Le Commissariat urbain de Mbacke a été informé, vers 10 heures, de la découverte d’un corps sans vie. C’est ainsi que les limiers du commissaire Salif Camara se sont déplacés sur les lieux. Ils ont à cet effet découvert qu’il s’agit d’un corps sans vie du nommé Nd. F., âgé environ 48 ans, sans autres précisions.



Trouvé allongé, dans la chambre, sur le dos à même le sol et vêtu d’un tee-shirt de couleur noire et d’un pantalon bleu, le corps sans vie était en état de décomposition avancé comme en atteste le docteur Diagne, médecin au Centre de Santé de Mbacke.



Aucune trace de lutte ou de violence n’a été notée sur le corps. Des témoignages recueillis, sur place révèlent que, la victime serait un ouvrier qui habite seul dans cette maison abandonnée composée d’une seule chambre.



Après désinfection par le service d’hygiène et les formalités de constat d’usage effectuées par le médecin et le personnel du commissariat urbain de Mbacke, le corps sans vie a été enlevé et transporté par les sapeur-pompiers à l’hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba.



Une enquête a été ouverte par les limiers.