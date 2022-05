Mbackiyou Faye à Macky Sall: "Serigne bi moko yor, on fera ce qu'il nous dira de faire pour vous" Rédigé par leral.net le Dimanche 29 Mai 2022 à 23:37 | | 0 commentaire(s)| "Serigne bi moko yor. Yaw wakh ko linga beugeu rek. Bougniou wakhé niou diapalé, dinagniou la diapalé", s'est adressé Mbackiyou Faye à Macky Sall. Non sans lui faire savoir que le ministre de l'Intérieur, Antoine Diome a offert les tentes d'une valeur de plus de 30 millions F CFA, sans oublier les largesses de ses amis.







