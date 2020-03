Mbackiyou Faye brave les interdits pour le bien de la communauté .

Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Mars 2020 à 15:02 | | 1 commentaire(s)|

Si les prières sont suspendues dans les mosquées comme l’ont décidé les Imams et Oulémas du Sénégal, elles restent maintenues à la Mosquée de Massalikul Djinane. C’est ce que révèle le chargé de la communication Mor Daga Sylla. Il précise, cependant, que des dispositions ont été prises depuis l’apparition de l’épidémie du coronavirus au Sénégal et elles vont être accentuées.







Maintenant c’est officiel. Les mesures prises par le Président de la République d’interdire tous les rassemblements seront appliquées dans toute sa rigueur. Le ministre de l’intérieur Aly Ngouille Ndiaye l’a annoncé à travers un arrêté rendu public ce jeudi. Sont concernés par cette mesure d’interdiction : Les manifestations soumises à une déclaration préalable obligatoire ; les processions sur la voie publique telles que les marches, cortèges, défilés, randonnés pédestres, chants religieux, marchés hebdomadaires ; les rassemblements ou regroupements dans certains lieux publics tels que les salles de spectacle, les stades et autres terrains dédiés au sport.