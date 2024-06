Mbagnick Ndiaye : Seul africain dans le Top 30 du classement mondial de Judo avant Paris 2024 Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Juin 2024 à 18:09 | | 0 commentaire(s)|

Comme aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, Mbagnick sera l’unique représentant du Sénégal aux Jeux de Paris 2024. Ce leader du judo sénégalais a validé sa qualification via le quota continental, étant le premier Africain dans le classement mondial. Avec 2176 points obtenus lors des différentes compétitions du circuit qualificatif aux Jeux olympiques de Paris 2024, ce judoka international de 30 ans se place au 30e rang mondial, avant le prochain rendez-vous planétaire qui se tiendra du 26 juillet au 11 août dans la capitale française, rapporte le quotidien sportif « Stades ». À Paris, le médaillé de bronze aux Championnats d’Afrique 2024 au Caire cherchera à surpasser sa performance aux JO de Tokyo, où il avait été éliminé dès le premier tour par le Russe Tamerlan Bashaev, alors numéro un mondial. Le triple champion d’Afrique (2019, 2020, 2023) portera les espoirs du judo sénégalais à Paris, bien qu’il soit considéré comme un outsider dans sa catégorie. En plus du médaillé d’or à l’Open d’Abidjan le 9 juin dernier, l’Algérien Lili Mohamed El Mehdi (40e mondial, 1530 points) et le Bissau-Guinéen Baboucar Mané (51e mondial, 875 points), ancien membre de l’équipe nationale du Sénégal, sont les deux autres judokas qualifiés pour les JO dans la catégorie des +100 kg.



