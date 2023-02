Mbao / Abdou Karim Sall expose son bilan et se projette : « 2023 sera une année d’inaugurations et de nouvelles poses de première pierre Rédigé par leral.net le Dimanche 12 Février 2023 à 01:42 | | 0 commentaire(s)|

Après une année passée à la tête de la mairie de Mbao, Abdou Karim Sall a fait le bilan de cette première année qui a vu plusieurs projets contenus dans le programme du candidat être réalisés. La commune d’ailleurs est l’une des rares du département à avoir utilisé son excédent de fonctionnement pour financer des investissements dans plusieurs domaines. C’est dans la poursuite de cette dynamique que l’année 2023, annoncera l’édile, sera une année d’inaugurations et de nouvelles poses de première pierre...

