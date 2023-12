Mbao : Papa Mademba Bitèye, DG de la Sénélec, rénove le dispatching National Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Décembre 2023 à 22:33 | | 0 commentaire(s)| Le Directeur général de la Sénélec, M. Papa Mademba Bitèye, a reçu la visite du Ministre du Pétrole et des Énergies, au Dispatching national de Mbao. Antoine Félix Abdoulaye Diome, s'est immiscé dans les méandres de la centrale, se familiarisant avec les rénovations d'envergure entreprises par la Sénélec, pour renforcer l'efficacité énergétique du pays.

" Cette visite nous a permis d'abord de reconnaître tout l'effort qui est en train d'être fait et tout l'engagement des agents de Sénélec. Elle nous donne l’occasion ainsi de voir comment un équilibre est maintenu, entre l'offre qui concerne la production et la demande qui se rapporte à la consommation ", a souligné le Ministre des Énergies, exprimant sa satisfaction quant aux avancées opérées.



Le Ministre a témoigné des progrès notables réalisés par la Sénélec, la qualifiant de société extrêmement performante. Ce, grâce au travail acharné du Directeur généralè Pape Mabemba Biteye. Autrefois confronté à des déficits de production énergétique, le Sénégal s'affirme désormais en tant qu'exportateur d'électricité vers des pays voisins, tout en explorant de nouvelles opportunités avec d'autres partenaires internationaux.



Ainsi, il a rappelé avec fierté que sous le magistère du Président Macky Sall, le nombre de mégawatts de production d'électricité a triplé, passant de 500 MW en 2012, à une puissance impressionnante de 1789 MW en 2023. Cette croissance s'accompagne également d'une expansion significative du réseau autoroutier de l'électricité, atteignant désormais 1752 km. " Le gouvernement sous le leadership éclairé de son Excellence le Président de la République Macky Sall, est derrière vous, pour vous soutenir ", a assuré le Ministre, mettant en lumière les changements substantiels au Centre de Dispatching national de Mbao.



