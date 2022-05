Mbaye Babacar, artiste comédien : «La dimension artistique et humoristique d’Abdoulaye Ndiaye dépassait l’entendement» Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Mai 2022 à 19:49 | | 0 commentaire(s)| Mbaye Babacar, artiste comédien, a exposé son choc d’avoir appris le décès d’Abdoulaye Ndiaye, via un de ses amis. Il témoigne que le défunt rendait son art avec aisance. Pour lui, Ndiaye était un artiste hors norme, dont la dimension artistique, surtout humoristique dépassait l’entendement. Et sa générosité l’a été davantage. Puisque, de son vivant, il mettait en relation des artistes à de bonnes personnes. Mbaye Babacar, ayant voyagé avec le défunt et l'ayant côtoyé, dit avoir perdu un véritable ami.



