Mbaye Lèye: Le Sénégalais franchit la prochaine étape pour les entraîneurs africains

Le Sénégalais de 38 ans deviendra le troisième international africain à entraîner un club dans l'élite d'un championnat européen.



Il a été nommé juste après Noël pour un accord jusqu'à la fin de la saison, alors qu'il tentait de faire sortir le Standard de la moitié inférieure du championnat belge.



Le club est l'une des équipes les mieux soutenues en Belgique mais se retrouve à la 11e place, après avoir perdu ses quatre derniers matchs avant la victoire sur Waasland-Beveren.



" Lors de mes premières discussions, j'ai eu le sentiment que tout le monde voulait travailler avec moi, et pour moi, c'est le plus important ", a-t-il déclaré aux journalistes lors d'une conférence de presse cette semaine.



" Je sais à quoi m'attendre. Je prendrai les décisions et porterai la responsabilité. Ce fut un honneur pour moi de jouer pour son club et c'est un honneur pour moi d'être maintenant, l'entraîneur. "



Un bon ami



En tant que joueur, Mbaye Lèye a eu une carrière de 12 ans en Belgique à partir de 2007, qui comprenait trois séjours à Zulte Waregem, et du temps également passé à Gand, Standard, Lokeren, KAA Eupen et Excelsior Mouscron.



Il a commencé sa carrière à Amiens en France, après avoir quitté Dakar à l'âge de 18 ans et, lors de ses premières saisons en Belgique, il en a fait assez pour attirer l’entraîneur du Sénégal de l'époque, Lamine Ndiaye.



Il a fait ses débuts aux Teranga Lions contre l'Algérie lors d'une qualification pour la Coupe du monde en 2008 et a remporté d'autres sélections contre le Libéria et la Libye, la même année.



Mais Lèye n'a pas réussi à se forger une place régulière dans une équipe dont l'attaque était dirigée par El Hadji Diouf et Diomansy Kamara et les émergents Papis Demba Cissé et Mame Biram Diouf.



Malgré une carrière internationale limitée, Leye a fait ses preuves au niveau du club, puis est immédiatement devenu entraîneur après sa retraite, après avoir joué en 2019.



Son premier rôle a été assistant de l'ancien gardien belge Michel Preud'homme au Standard de Liège, dans le but de le préparer.



C'est donc un coup dur pour Lèye lorsqu'il a été snobé par Liège en juillet dernier, lorsque Preud'homme a démissionné de manière inattendue, au profit de l'ancien entraîneur des moins de 20 ans de France, Philippe Montainer.



" Mais je n'ai pas tenu tête au club. Standard a choisi la sécurité à ce moment-là et six mois plus tard, tout a changé ", a-t-il ajouté.



Le directeur technique du Standard, Alexandre Grosjean, a déclaré qu'ils recherchaient un entraîneur ayant une connaissance intime de la compétition belge et Lèye faisait parfaitement l'affaire.



