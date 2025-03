Mbodiène : Interception d’une nouvelle pirogue avec 36 migrants irréguliers à bord Rédigé par leral.net le Lundi 17 Mars 2025 à 11:05 | | 0 commentaire(s)|

Depuis quelques semaines, le Sénégal est confronté à une recrudescence de la migration clandestine. Après l’interception de deux pirogues transportant 547 migrants à Joal, une autre embarcation de fortune avec 36 personnes à bord a été arrêtée à Mbodiène, sur la petite côte, par la brigade de gendarmerie de […] Sénégal Atlanticactu/ Migration Irrégulière/ Serigne Ndong Depuis quelques semaines, le Sénégal est confronté à une recrudescence de la migration clandestine. Après l’interception de deux pirogues transportant 547 migrants à Joal, une autre embarcation de fortune avec 36 personnes à bord a été arrêtée à Mbodiène, sur la petite côte, par la brigade de gendarmerie de Jo. Informée de la présence d’une pirogue de fortune à Mbodiène, transportant 36 migrants dont 13 femmes, 4 enfants et un bébé, la brigade de gendarmerie a rapidement mis en place un di Dans la nuit du 15 au 16 mars, les gendarmes ont observé les allées et lieux des convoyeurs qui, par petits groupes, faisaient monter les migrants à bord de la petite pirogue stationnée sur la rive. Celle-ci devait rejoindre une plus grande embarcation en pleine mer, selon L’Observateur. Vers 7 heures du matin, les gendarmes avaient arrêté les 36 migrants, parmi lesquels se trouvaient 19 Guinéens, 13 Sénégalais, 2 Gambiens et 2 Ivoiriens. Ils ont été conduits à la gendarmerie de Joal pour les besoins de l’enquête.



Source : Source : https://atlanticactu.com/mbodiene-interception-dun... Sénégal Atlanticactu/ Serigne Ndong

