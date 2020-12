Mboro (Tivaouane) : Abdoulaye Ndiaye Ngalgou offre une ambulance médicalisée et lance un appel à l'unité pour le développement de sa commune. Rédigé par leral.net le Lundi 21 Décembre 2020 à 02:02 | | 0 commentaire(s)|

Le leader du mouvement "And Défar", Abdoulaye Ndiaye Ngalgou vient de régler une vieille doléance du Poste de Santé de Mboro.



En effet, c'est une ambulance médicalisée flambant neuf qu'il leur a offerte, du matériel d'échographie, des télévisions, des blouses et des splits. Aussi, vu les problèmes des populations pour avoir accès au liquide précieux, le leader de "And Défar" a implanté quatre mini forages à Mboro.



Ce, pour soulager les populations qui en ont marre d'Aquatech. Abdoulaye Ndiaye Ngalgou en a profité également pour appeler tous les mouvements de Mboro à s'unir pour travailler ensemble autour de l'essentiel pour l'intérêt des populations, avant de les inviter à faire de la politique de développement de leur commune.

