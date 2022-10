Mbour: 169 millions F CFA pour un nouveau marché, uniquement de fruits et légumes par... Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Octobre 2022 à 08:43 | | 0 commentaire(s)| Pour décongeler le marché central de Mbour, le maire de la commune, Cheikh Issa Sall, envisage de construire un nouveau marché au quartier de Médine. Ce marché, consacré seulement pour les fruits et légumes, va permettre d'aérer le marché central, selon le maire. Un montant de 169 millions F CFA sera décaissé et les travaux vont démarrer en décembre 2022, a-t-il fait savoir!



