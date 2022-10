Mbour 2: 36 écoles sans toilettes et 43 autres sans eau L’inspecteur de l’éducation et de la formation de Mbour 2 (ouest), Serigne Fall, déclare avoir recensé 36 écoles dépourvues de toilettes et 43 écoles où l’eau courante est inexistante, dans cette subdivision de la carte scolaire.





Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Octobre 2022 à 15:43 | | 0 commentaire(s)|

‘’Nous avons 36 écoles sans toilettes, c’est énorme. Nous avons aussi 43 écoles sans point d’eau’’, a-t-il dit à l’APS, ajoutant que certaines écoles sont approvisionnées en eau par les maisons alentour.



L’inspection de l’éducation et de la formation de Mbour 2 est constituée des communes de Fissel, Joal-Fadiouth, Ndiaganiao, Nguéniène, Sandiara, Sessène et Thiadiaye.



En prélude à la rentrée solaire, l’Etat a fourni 640 tables bancs aux écoles élémentaires et aux collèges de cette subdivision de la carte scolaire, selon Serigne Fall.



‘’Ce n’est pas suffisant’’, a estime l’inspecteur de l’éducation et de la formation, tout en louant les ‘’efforts’’ faits par les communes de l’IEF de Mbour 2 pour fournir des tables bancs aux établissements scolaires.



Quatre-vingt-dix-neuf ‘’abris provisoires’’ (classes de fortune souvent faites de paille et de branches d’arbres) ont été dénombrés dans cette zone, selon M. Fall.



L’IEF de Mbour 2 a obtenu un taux de réussite de 74,13 % au dernier examen du certificat de fin d’études élémentaires, contre 68,51 % en 2021, selon Serigne Fall.



Concernant le brevet de fin d’études moyennes, 74,89 % des candidats des collèges de Mbour 2 ont été déclarés admis cette année, contre 58,75 % en 2021, a-t-il dit.







Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook