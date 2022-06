Mbour Belle Ville : au nom du reboisement et de l'ombrage Rédigé par leral.net le Mardi 21 Juin 2022 à 09:38 | | 0 commentaire(s)| Après la construction de nouvelles routes dans la ville de Mbour, des jeunes des quartiers périphériques se sont mobilisés pour planter des arbres, accompagnés par les agents des Eaux et Forêts. Plusieurs arbres seront plantés, non seulement pour reverdir la ville, mais aussi pour offrir de l’ombre aux piétons. La capitaine Bineta Ndiaye des Eaux et Forêts a instruit les jeunes à bien entretenir les arbres, ce que l’Association Mbour Belle Ville a promis de faire.





Accueil Envoyer à un ami Partager