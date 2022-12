Mbour : Ce que révèle l’enquête sur la fusillade et les aveux du tireur Une fusillade spectaculaire est survenue ce week-end, au Marché central de Mbour, suite à un braquage dans un bureau de change. L’assaillant qui a tué trois personnes dont deux commerçants, est connu du fichier des services de la police.

Des faux billets à l’origine du braquage. C’est un multirécidiviste recherché depuis 2018, pour des attaques à main armée. En effet, une histoire de faux billet est à l’origine de la tuerie. Le braqueur a manifesté son souhait d’échanger quelques billets qu’il remet au gérant. Mais, après un contrôle des billets, le gérant se rend compte qu’il s’agit de faux billets et le notifie au client.



Marié à deux épouses et père d’un enfant, l’assaillant Aly Kouyaté a menti, en évoquant des « problèmes financiers » et la grossesse d’une de ses épouses.



Après avoir fait des repérages, il y a 15 jours, le ressortissant guinéen âgé de 37 ans, a quitté dans la matinée de samedi, le quartier de Nguinth (Thiès) en direction du marché de Mbour, avec, dans sa veste, un pistolet et deux chargeurs garnis



« J’ai quitté notre quartier Nguinth à Thiès, seul, à bord de ma moto, pour me rendre à Mbour au bureau de change, où j’ai trouvé le gérant seul », a-t-il confié lors de son audition.



« J’ai acheté le pistolet à 150 000 FCfa à Mbacké, pour braquer le bureau où j’ai plusieurs fois fait des opérations », a-t-il confessé.



Lors de son arrestation, son chargeur était vide mais il détenait dans ses poches, un autre chargeur garni avec 7 cartouches de 7.65 mn.



L’auteur de la fusillade au marché de Mbour, Aly Kouyaté, de nationalité guinéenne, est un repris de justice rattrapé par une affaire de vol. Il est né à Zérékéro, en Guinée. Jakartaman, il officiait aussi comme vigile à Mbour dans une école.













Sudquotidien.sn



