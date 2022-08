Mbour: Des financements de projets pour éradiquer l'émigration clandestine

Le quartier Golf est l’un des points de départ les plus importants dans la commune de Mbour, en ce qui concerne l'émigration clandestine. Raison pour laquelle la Direction Générale d’Appui aux Sénégalais de l’extérieur s’y est rendue pour sensibiliser les potentiels candidats à rester au Sénégal et gagner leur vie sans péril. A travers une projection de film, tous les dangers liés à l’émigration irrégulière ont été revus. Des financements de projets ont été promis aux jeunes et les populations ont adhéré.