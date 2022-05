Mbour: L'ADASS et ses partenaires octroient un don de 10 millions FCfa de matériel à l'hôpital TMS Rédigé par leral.net le Samedi 7 Mai 2022 à 00:00 | | 0 commentaire(s)| L'Action pour le Développement Artistique Solidaire et Social (ADASS) et des partenaires européens, ont octroyé à l'hôpital Thierno Mansour Barro de Mbour, des dons composés de lits d'accouchement, de matériels pour le bloc opératoire, de chaises roulantes, etc. Ce don d'un montant de 10 millions FCfa, va participer aux premiers secours selon Ciré, président de l'association. Il exhorte aussi l'administration de l'hôpital, à bien gérer ce matériel qui peut traiter toutes les pathologies.



