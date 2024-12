Mbour : La police intercepte plus de 230 kilos de chanvre indien Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Décembre 2024 à 17:19 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Trafic de drogue/ Saliou Ndong Le 2 décembre 2024, vers 8h00, les agents de l’unité de lutte anti-drogue de Mbour, rattachée à la Brigade régionale des stupéfiants de Thiès, ont mené une opération contre le trafic de drogue. Au cours de cette intervention, deux individus, N. Gningue et N. Ngom, ont été appréhendés, et une importante quantité de drogue a été saisie. Les investigations qui ont suivi ont permis d’identifier les convoyeurs. Cette opération a conduit à la saisie de plusieurs colis de chanvre indien, pour un poids total de 232,5 kg, transportés à bord de deux charrettes. Les deux suspects sont actuellement en garde à vue, tandis que l’enquête se poursuit afin d’identifier et d’arrêter d’autres membres du réseau.



