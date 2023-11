Mbour: Les entreprises manquent de visibilité et parfois, de financement Rédigé par leral.net le Lundi 6 Novembre 2023 à 17:03 | | 0 commentaire(s)| Le Cercle d'action et de réflexion de l'entreprise, a organisé une assemblée générale ce lundi, pour présenter deux projets, à savoir le E-commerce et un projet sur le Fonds de garantie, pour renforcer le commerce à Mbour. D’après Ibrahima Wade, SG Care, les entreprises de Mbour manquent de visibilité et parfois, de financements.



