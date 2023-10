Mbour: Me Oumar Youm inaugure l'État-major de la Compagnie de la Brigade routière et de l'Escadron de surveillance et d'Intervention

Le ministre des Forces armées, Oumar Youm, a inauguré ce jeudi, l'État-major de la Compagnie de la Brigade routière et de l'Escadron de surveillance et d'Intervention de Mbour. D’après le Ministre, avec la forte densité du département, ces unités vont renforcer le maillage pour la sécurité des populations et de leurs biens.