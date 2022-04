Mbour /Ndogou : le mouvement "And Dolél Fatou Faty" soulage les démunis et les talibés Rédigé par leral.net le Lundi 25 Avril 2022 à 17:10 | | 0 commentaire(s)| Le mouvement "And dolèle Fatou Faty" a organisé des Ndogous pour la 5ème fois de suite pour permettre aux démunis et aux talibés de pouvoir y bénéficier. Ainsi, la présidente du mouvement est revenue sur l'importance de donner à manger et compte le pérenniser chaque année à pareille période du Ramadan.



