Mbour / Pénurie de carburant: les usagers veulent des explications de la part de l'Etat

Samedi 23 Avril 2022

Pénurie de gasoil dans la commune de Mbour. Les chauffeurs se bousculent au niveau des stations, inquiets et désespérés. Ils ne savent plus à quel saint se vouer et interpellent les autorités pour des explications, jusqu'à présent, l'origine de ce manque est inconnue. Même si les affres de la tension entre la Russie, l'Ukraine et le Mali se font ressentir.