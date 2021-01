Mbour / Pour violation du couvre-feu: Une dizaine de personnes interpellées

Rédigé par leral.net le Lundi 11 Janvier 2021 à 16:23 | | 0 commentaire(s)|

Une dizaine de personnes ont été interpellées par les éléments du commissariat central de Mbour, hier nuit, pour diverses infractions.



Six parmi elles, ont été arrêtées pour violation du couvre-feu, trois pour vérification d’identité et une autre pour flagrant délit de vol. Et deux véhicules ont été mis en fourrière.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos