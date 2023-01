Mbour : "Soyons prêts au combat et à l'affrontement... Il n'y aura pas de procès et Macky Sall ne sera pas candidat" (Ousmane Diop, Pastef) Rédigé par leral.net le Dimanche 29 Janvier 2023 à 22:17 | | 0 commentaire(s)|

La coordination départemental de Pastef s'est réunie pour discuter sur la situation politique nationale, particulièrement l'affaire Sweet Beauté. Une rencontre qui a vu la participation des différents responsables à savoir les maagou Pastef, les jeunes etc... Il a été noté lors des différentes interventions, un discours assimilé à une ferme volonté de résistance. Les sages de Pastef, de même que les jeunes, ont tous fustigé ce qu'ils qualifient d'archarnement et d'injustice vis-à-vis de leur leader aux fins de sa liquidation politique. "Le président Macky Sall n'aura pas un autre mandat au Sénégal! Un procès n'aura pas lieu au mois de mars. C'est à Macky Sall de décider s'il veut terminer en beauté son magistère. Si oui, il n'a qu'à laisser tranquillement Ousmane Sonko. Nous n'allons plus accepter les interdictions de marche et le fait de barricader la maison de notre leader... Nous sommes prêts depuis que Ousmane Sonko nous a demandé de rester vigilant et de l'écouter, nous n'avons pas peur de la mort. Et pour conclure nous demandons la libération de tous les détenus parce que la majeure partie de ces détenus font partie de nous. Nous sommes à un point de non retour, nous n'allons pas laisser cette justice aux ordres liquider Ousmane Sonko. Nous invitons les forces de l'ordre à rester du côté du peuple, à protéger la République et non à côté de ce régime finissant qui n'est intéressé qu'à s'éterniser au pouvoir au détriment du peuple", a dit le responsable de la jeunesse patriote. "Soyons prêts au combat et à l'affrontement!" Le discours a été plus corsé avec l'intervention de Ousmane Diop de Pastef qui est revenu sur l'histoire du 3ème mandat avant d'inviter à se préparer à la confrontation. "S'il y a un peureux ce n'est personne d'autre que Macky Sall et je parle en connaissance de cause. Macky Sall sait bien qu'il sera pas candidat, son objectif c'est d'éliminer Sonko pour assurer ses arrières. Que Aliou Sall et Mansour Faye se préparent à rembourser l'argent des Sénégalais ... Soyons prêts au combat et à l'affrontement. Soyons prêts à mourir...Les gars sachez que ceux qui seront morts dans cette histoire seront des martyrs... Il n'y'aura pas de procès de Ousmane Sonko...", peste Ousmane Diop responsable Pastef à Mbour. Dans la même foulée, le responsable départemental de Pastef de qualifier Macky Sall de manquer de vision..." Macky Sall n'a pas de vision. Il nous parlait de Dekkal Ngor...Bby pour remplacer ça avec le PSE que je qualifie de programme Sénégal endettement... Allez dire à ces hommes politiques d'arrêter ce complot contre Ousmane Sonko et dites leur que ça ne passera pas. On veillera sur l'intégrité physique et morale de Ousmane Sonko!", a martelé Mamadou Lamine Diaité, le coordonnateur départemental de Pastef...

